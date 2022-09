ELEZIONI Ecco la scheda elettorale "gialla" per il collegio uninominale e proporzionale Senato Ancona: guida su come si vota

Ecco la sceda elettorale (fac-simile) per il Collegio uninominale e proporzionale SENATO UMBRIA. Per votare al Senato sia per il candidato dell'uninominale (il rappresentante di coalizione o di lista) che per il proporzionale è molto facile.

1) Il metodo più semplice è quello di tracciare una sola croce sul simbolo del partito scelto. A quel punto un voto va alla lista scelta e in automatico anche al candidato di collegio il cui nome è scritto in grande all'inizio del blocco elettorale. Non c'è bisogna di esprimere una preferenza visto che il listino è bloccato. Sulla base dei voti presi viene eletto il primo nome, poi il secondo e via, via....

2) Secondo metodo semplice, semplice: si barra il nome del candidato al collegio (quello in alto e scritto in grande) e si barra anche il simbolo di uno dei partiti che appoggiano questo candidato. E' VIETATO IL VOSTO DISGIUNTO: ovvero votare un candidato all'uninominale e scegliere il simbolo di partito di un'altra coalizione.

3) Si può votare semplicemente mettendo una sola croce sul nome per l'uninominale che verrà ripartito anche alla coalizione.

IMPORTANTE: SCONSIGLIATO METTERE UNA SOLA CROCE SUL NOME DI UNO DEI CANDIDATI PER IL LISTINO BLOCCATO (formalmente non è sbagliato ma può creare conflitti in sede spoglio)

I COMUNI CHE VOTANO SENATO MARCHE - Tutti i Comuni di Ancona e provincia

SCARICA IL FILE ORIGINALE DEL FACSIMILE DELLA SCHEDA ----------> SENATO_AN_fac_simile-2