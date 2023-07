Caos parcheggi a Portonovo, Rubini: «La baia non diventi un'enclave per pochi facoltosi»

ANCONA- Lo stop alle auto nella baia quando i parcheggi sono al completo, provvedimento deciso dal sindaco Silvetti, riaccende il dibattito e gli annosi problemi di Portonovo. «Il dibattito su Portonovo è un po’ come il dibattito sul che fare a capodanno. Una specie di mantra a cui, quasi sempre, segue un nulla di fatto o una soluzione di ripiego. Per quanto riguarda il gioiello naturalistico dorico, la verità è che nessuno ha il coraggio di dire che, per conformazione, caratteristiche eco - sistemiche e peculiarità urbanistiche, la spiaggia è inadatta a sopportare i carichi antropici a cui il turismo di massa vorrebbe sottoporla- commenta Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città-. Ed è altrettanto chiaro che la soluzione non può certo essere quella di ricoprire l’intera superficie agricola a monte di parcheggi con un insopportabile impatto paesaggistico». Rubini torna a ribadire la sua “ricetta” per Portonovo.

«Come diciamo da tempo sarebbe ora di cambiare paradigma lavorando per valorizzare un modello di turismo sostenibile e naturalistico, riprendere immediatamente il progetto dell’Area Marina Protetta, interdire al traffico privato la baia, costruire un sistema integrato di trasporto pubblico per raggiungere la spiaggia, ripristinare e implementare la mobilità pedonale e dolce. Di certo non è possibile permettere a nessuno di trasformare Portonovo in una enclave a sola disposizione di turisti facoltosi dotati di un pass privato di accesso. Fruizione pubblica e tutela ambientale prima di tutto!».