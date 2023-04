Il Movimento 5 Stelle presenta la sua lista con Conte in collegamento: «Orgogliosi di correre da soli. La sfida non sarà facile»

ANCONA- Sorpresa ieri sera al Circolo Arti e mestieri di Torrette durante la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle: in collegamento c’è Giuseppe Conte. L’ex premier e leader del M5S ha voluto portare i suoi saluti al candidato sindaco Enrico Sparapani e ai 29 candidati consiglierei comunali. «Sparapani condivide i nostri valori, le nostre tematiche e pensieri politici riguardo la transazione ecologica, la giustizia sociale e le disuguaglianze- afferma Conte-. Questo progetto politico mira ad offrire risposte serie, credibili e praticabili per Ancona». L’ex premier ha parlato anche della competizione elettorale. «Corriamo da soli in un contesto affollato da liste, ci sono raggruppamenti che ne hanno 6 o 7. Noi abbiamo un solo simbolo e questo ci rende ancora più orgogliosi e ci motiva in questa sfida che non sarà facile- dichiara il leader dei Cinque Stelle-. Adesso sta a voi comunicare bene e condividere con i cittadini i nostri obiettivi. Caro Enrico il coraggio, la forza e la capacità di dialogo non ti mancano. Buona corsa».

Il candidato sindaco Sparapani ha spiegato i motivi della sua candidatura. «Mi candido per dare un servizio a questa città. Abbiamo molto da fare, Ancona è poco attrattiva, le attività commerciali chiudono e gli studenti vanno a studiare altrove. Dobbiamo puntare sulla sostenibilità ambientale, valorizzare la cultura e potenziare il rapporto tra città e porto». Seduti al tavolo con il candidato sindaco il coordinatore provinciale del M5S l’on. Sergio Romagnoli, la consigliera regionale Marta Ruggeri, il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani, l’ex senatrice Rossella Accoto e l’ex senatore Mauro Coltorti. In collegamento anche il senatore Giorgio Fede e l’europarlamentare Fabio Massimo Castaldo. I candidati consiglieri comunali in lista sono 29, ci sono 9 donne e 20 uomini. Tra i nomi anche quelli della consigliera comunale uscente Lorella Schiavoni e dell’ex consigliere comunale Francesco Prosperi

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI MOVIMENTO 5 STELLE

Donatella Baglioni,

Bruno Bartoloni,

Damiano Bastianelli,

Bruno Bertini,

Marco Boarini,

Roberto Bracciatelli,

Ugo Castellotti,

Mariarosaria De Crescenzo,

Leonardo De Marco,

Patrizia Falcioni,

Franca Finaurini,

Maria Cristina Fiorito,

Mirco Giacchè,

Federico Giampieri,

Jacopo Massaccesi,

Antonio Mignone,

Graziella Molinari,

Ahmed Nahid Nazmul,

Giancarlo Palestini,

Angelica Palumbo,

Maurizio Pierani,

Francesco Prosperi,

Cristina Rosati,

Lorella Shiavoni,

Matteo Sini,

Nilo Speranzini,

Andrea Stella,

Roberto Varano,

Daniela Volponi.