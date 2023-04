Ciccioli e Ausili (FDI): «Abbiamo una grande responsabilità, riportare Ancona al ruolo che le compete»

ANCONA- «Partecipare alle iniziative che Fratelli d’Italia sta organizzando in queste ultime settimane di campagna elettorale per conoscere le priorità e gli obiettivi che intendiamo portare avanti, come partito e come coalizione, per la conquista di Palazzo del Popolo». Questo l’invito che il coordinatore di Fratelli d’Italia Ancona, Marco Ausili, e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, componente della Commissione Permanente Sanità, rivolgono a tutta la cittadinanza in vista del nuovo appuntamento organizzato per venerdì 21 aprile alle 20:30 al ristorante Seebay a Portonovo. Una cena elettorale alla quale prenderanno parte oltre ai due esponenti anche il coordinatore provinciale e deputato Fdi, on. Stefano Benvenuti Gostoli, e il coordinatore regionale e senatore Fdi, sen. Elena Leonardi. Sarà presente il candidato sindaco, Daniele Silvetti. Animeranno la serata Pippo Franco e il cantante Luca Lattanzio. Per la cena sono disponibili ancora alcuni posti, la prenotazione è obbligatoria.

«Una cena elettorale nella quale i nostri candidati della lista, una lista fortissima, e i nostri sostenitori potranno confrontarsi con il candidato Sindaco Silvetti e i vertici del partito in vista dell’appuntamento con le urne del 14 e 15 maggio prossimi- afferma Ciccioli-. Mai come in questa occasione, abbiamo tutte le credenziali per strappare all’attuale Amministrazione, immobile e confusionaria, il Comune di Ancona. E lo faremo perché abbiamo un programma chiaro e frutto di condivisione con gli anconetani e l’intera coalizione. La città di Ancona ha assoluta necessità di rinascere, di ripartire, di ripensarsi e non possono essere coloro che l’hanno affossata, i propulsori di questo cambiamento». «Nella mia esperienza come consigliere comunale ho toccato con mano l’inconcludente politica amministrativa della Giunta uscente che, certamente, non sarà rimpianta- dichiara Ausili-. Credo fermamente che siano riusciti in un’operazione fantastica: spegnere Ancona, relegarla ad un ruolo marginale. Invece, Ancona deve essere, non solo nominalmente, il capoluogo regionale che dialoga alla pari con la Regione. Fare da traino per tutti i territori mettendo a sistema le enormi potenzialità legate al Porto, all’Università, al Commercio, all’Associazionismo e a tutti quei vitali settori della vita cittadina ed economica che sono stati marginalizzati in questi lunghi anni. Ripartiamo, insieme, per Ancona».