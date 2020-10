Fincantieri, la senatrice Agostinelli (M5S): «La situazione dei contagi è preoccupante»

«La situazione sanitaria negli stabilimenti Fincantieri di Ancona comincia ad essere preoccupante. Vero che il Paese non può permettersi altri stop generalizzati delle attività produttive, ma è altrettanto vero che è necessario tutelare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie».

Lo afferma in una nota Donatella Agostinelli, senatrice del Movimento 5 Stelle. «Lavoro ed esigenze produttive da un lato e tutela della salute dei lavoratori dall’altro devono andare necessariamente di pari passo. Il Dpcm varato dal Governo va esattamente in questa direzione, ma da solo non può essere sufficiente. Quello che serve per potenziare l’effetto delle norme è un patto tra aziende e lavoratori stipulato nell’interesse generale. Per questa ragione auspichiamo che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza in ambito lavorativo: da un lato l’azienda deve attivare tutte le procedure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori, ma dall’altro le maestranze devono rispettare queste indicazioni e soprattutto impegnarsi a mantenere distanziamento e comportamenti corretti. Il Covid, purtroppo, non fa sconti a nessuno».