Bonifica ex Assam, la Giunta Acquaroli stanzia 1,6 milioni di euro

ANCONA- La giunta Acquaroli ha stanziato 1,6 milioni di euro per la bonifica dell’ex Assam. Ad annunciare la novità l'Assessore regionale Baldelli, in risposta a una interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia Marco Ausili. «L'immobile ex Assam, situato nel quartiere di Posatora ad Ancona, è stato abbandonato dal 2010, quando la Giunta regionale del tempo decise di trasferire gli uffici dell'ASSAM in altra sede senza prevedere un diverso impiego dello stesso, che veniva inserito nel piano delle alienazioni- commenta Ausili-. Finalmente, grazie al lavoro della Giunta Acquaroli e dell'Assessore Baldelli, si procederà alla bonifica dello stabile dalla presenza di amianto con la conseguente messa in sicurezza dell'area. L'intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori pubblici, annualità 2023, stanziando la somma di 1.600.000 euro. Si tratta di una notizia importante per l’intera comunità. Dal 2010, in quella porzione di Ancona, il rischio degrado è stato crescente a causa di questo stabile, presenza ingombrante per i residenti. Ora con questo progetto si centreranno due obiettivi: quello ambientale e quello sanitario».