Chiusura campagna elettorale: il Ministro Abodi per Silvetti e per la Simonella torna Elly Schlein

ANCONA- Chiusura della campagna elettorale con il botto per i due candidati sindaco. Per Daniele Silvetti è in arrivo il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, per Ida Simonella torna la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Il candidato sindaco del centrodestra dà appuntamento alla cittadinanza domani, giovedì 25 maggio, alle 19:30 in piazza Roma. Lancerà il suo appello al voto e riepilogherà quanto vissuto in questi tre mesi di campagna. Sarà un’occasione anche per ripercorrere i punti salienti del programma elettorale per una nuova visione di città. Saranno presenti i candidati consiglieri, gli eletti, i simpatizzanti e gli aderenti ai partiti che compongono la coalizione. Il Ministro Abodi arriverà ad Ancona alle 20:30 circa. Ad animare la serata, che prevede anche un spazio per degustare prodotti locali, l’intrattenimento musicale curato da Leo Maculan, Ricky Burattini, Danilo Brugnini, Andrea Polverini e Alessandra Gallicchio. La serata sarà presentata da Fabiola Fava.

Sempre in Piazza Roma, ma venerdì 26 maggio alle 18, chiuderà la campagna della candidata sindaco del centrosinistra Elly Schlein. La serata proseguirà con musica e djset. «Dopo il successo di partecipazione di due settimane fa al Teatro delle Muse, la nostra Segretaria nazionale ha scelto di tornare per sostenere la candidata Ida Simonella al ballottaggio- dice Chantal Bomprezzi, segretaria Pd Marche-. Al momento siamo in contatto con Ida Simonella e il suo staff, con la Federazione e l'unione comunale PD di Ancona per organizzare al meglio questo evento».