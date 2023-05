Silvetti chiude la campagna elettorale con il Ministro Abodi: «Ad Ancona torneranno i grandi eventi sportivi»

ANCONA- Daniele Silvetti, candidato sindaco del centrodestra, ha chiuso la sua campagna elettorale per il ballottaggio del 28 e 29 maggio, ieri sera, in Piazza Roma, affiancato dal Ministro dello Sport e delle Politiche giovanili Andrea Abodi. Centinaia di sostenitori hanno partecipato all’evento, che ha visto anche momenti di musica e degustazioni di prodotti locali. Sul palco, insieme a Silvetti, la new entry in coalizione, Marco Battino di Ripartiamo dai Giovani, che il candidato del centrodestra ha ringraziato ancora una volta per la scelta di allearsi. Il ministro Abodi ha sottolineato il sostegno, da parte del Governo, per contribuire a migliorare i luoghi dello sport in città, «non sono solo quelli tradizionali, quindi impianti e strutture, ma anche ciclabilità e cammini- afferma. Ancona può ospitare grandi eventi sportivi e vi assicuro che torneranno. Ci sono discipline come la ginnastica e il tennis che mancano da troppo tempo. Non sono venuto qui per fare proclami, ma per prendere impegni. Quando Silvetti diventerà sindaco vedrete se diventeranno fatti». Il Ministro ha parlato anche dell’importanza di migliorare le infrastrutture sportive scolastiche ed ha speso alcune parole su turismo e sport «che possono portare ad Ancona ricchezza ed occupazione».

La serata è iniziata con una domanda di Silvetti rivolta al suo pubblico: «Ancona sei pronta?». «Questa città ha bisogno di una vera rivoluzione culturale. Basta con i soliti salotti, con le solite lobby che hanno fatto in modo che questa città non crescesse- dichiara il candidato del centrodestra-. Questo è il messaggio che vogliamo dare alla città: il cambiamento è assolutamente a portata di mano. Ancona ha bisogno di trovare la sua unità, la sua coesione sociale. Vogliamo dare una visione nuova di questa città». Poi l’attacco al centrosinistra. «Diffidate da chi vuole farvi credere che c’è uno scontro ideologico. In realtà lo scontro è tra chi vuole cambiare le cose e chi vuole continuare a lasciare la città emarginata dal punto di vista politico, economico, sociale e culturale». Silvetti non si risparmia nemmeno sul Pnrr. «Sapete perché insistono tanto sui fondi del Pnrr? Città come Cagliari hanno portato a casa un miliardo di euro, altre centinaia. Loro 58 milioni, spiccioli».