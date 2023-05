Verso il ballottaggio | Ida Simonella cala l'asso dalla manica: in Giunta l'ex rettore Sauro Longhi

ANCONA- Gli ultimi giorni di campagna elettorale non smettono di regalare colpi di scena. Ed ecco che la candidata del centrosinistra Ida Simonella cala l’asso dalla manica: in caso di vittoria al ballottaggio l’ex rettore dell’Univpm Sauro Longhi avrà un posto in Giunta. Per lui un assessorato alla transizione ecologica, digitalizzazione e università. La presentazione ufficiale questa mattina a Spazio Presente. «Le competenze del Prof. Longhi le conosciamo tutti. Avevo bisogno per la squadra di una figura che riuscisse a leggere in maniera diversa e più trasversale i tanti progetti che abbiamo fatto e che ci siamo guadagnati come sul Pnrr e altri- spiega la Simonella- Dobbiamo ragionare con una logica più trasversale di visone, una visione di città aperta, ecologica, inclusiva, solidale. Abbiamo bisogno di pensare ad una città nuova. Ritengo il Prof. Longhi una persona capace, idealista, visionaria e di grande conoscenza. È stato rettore della Politecnica, nel suo ambito è la persona più adeguata per portare avanti questa visione di città».

«L’area che esprime al meglio la città è quella progressista, l’area a cui si ispira Ida Simonella. Quando ieri mi ha chiesto di entrare a far parte di questa squadra ho subito accettato» afferma il Prof. Sauro Longhi. Per quanto riguarda le deleghe che in caso di vittoria saranno assegnate all’ex rettore, «penso che la priorità sia il benessere dei cittadini. In questo rientrano spazi sostenibili, servizi accettabili e di qualità- commenta Longhi-. Per fare questo c’è bisogno di tanta innovazione e di pensare in maniera diversa. Credo di avere le competenze per aiutare l’amministrazione a rendere la città un punto di riferimento per tutta Italia. Sono convinto di questo, c’è tutto il potenziale per farlo. Ci sono le scuole, c’è l’università, ci sono le associazioni culturali. È tutto pronto per confezionare un modello di sviluppo per questa città, per la regione e per il Paese».