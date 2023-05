Verso il ballottaggio | L'architetto Roberto Picciafuoco nella squadra di Daniele Silvetti

ANCONA- La sfida tra i due candidati sindaco al ballottaggio si fa sempre più stringente. La battaglia ormai sembra giocarsi sull’istituzione di nuovi assessorati, con tanto di nomi degli assessori già svelati, e su nomine di esperti. In pratica su come sarà composta la squadra di governo di Daniele Silvetti e Ida Simonella in caso di vittoria al ballottaggio. Ultima novità in casa centrodestra l’incarico all’architetto, nonché vicepresidente del Parco del Conero, Roberto Picciafuoco. Avrà un ruolo tecnico e sarà a capo di un ufficio dedicato al decoro urbano. Silvetti, in qualità di presidente del Parco del Conero, negli ultimi due anni e mezzo ha lavorato a stretto contatto con Picciafuoco, non sorprende quindi la scelta di volerlo anche nella sua futura squadra di governo. Candidato come consigliere nella lista di Altra idea di Città nel 2018, l’architetto paesaggista, è da sempre attento alle tematiche ambientali ed è stato tra i fondatori del "Forum Paesaggio Marche", poi confluito poi nella associazione nazionale "Salviamo il paesaggio".

Come già annunciato nei giorni scorsi, in caso di vittoria, nella squadra di Silvetti entrerà anche il Prof. Floria Bonifazi, incaricato dall’amministrazione Mancinelli di redigere il PIA (Progetto Inquinamento Atmosferico), che presiederà una “task force” di esperti e tecnici su inquinamento, ambiente e salute. Come noto, infine, dopo l’apparentamento con Ripartiamo dai Giovani, per il leader del movimento, Marco Battino, si prospetta un posto in Giunta, nel nuovo assessorato all'Università e alle Politiche giovanili. Invece, la candidata del centrosinistra Ida Simonella, ha annunciato l’istituzione di un assessorato alle Frazioni e di un assessorato alla Transizione ecologica, Digitalizzazione e Università che sarà, in caso di vittoria al ballottaggio, affidato all’ex rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Sauro Longhi.