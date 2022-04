Giovani amministratori di Anci Marche, si elegge il nuovo coordinatore

ANCONA - Venerdì 29 aprile dalle ore 10 nella ex l’ex Sala Consiliare del Comune di Ancona si terrà l’Assemblea Regionale di ANCI Giovani Marche. L’incontro prevede i saluti istituzionali di Valeria Mancinelli, Presidente Anci Marche e di Francesco Acquaroli, Presidente Giunta Regione Marche. Quindi seguirà la relazione di Francesco Ameli, coordinatore uscente.

Nell’incontro è previsto l’intervento di Luca Baroncini, Coordinatore Nazionale ANCI Giovani. Dopo il dibattito di procederà all’elezione del Coordinatore e del Coordinamento regionale composto da 10 membri. Sono ammessi alle votazioni tutti gli amministratori (Sindaci, Consiglieri, Assessori) che non abbiano superato il compimento del 35° anno di età alla data delle elezioni amministrative con le quali sono stati eletti alla carica.

ANCI Giovane Marche è la Consulta regionale marchigiana dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani che riunisce e rappresenta la realtà degli amministratori under 35. Una struttura, interna all’ANCI, che attraverso le proprie articolazioni, iniziative ed attività ha l’obiettivo di mettere in rete, valorizzare e promuovere i giovani amministratori attivi e presenti in tutti i Comuni. Gli scopi principali sono diversi: la formazione, essere veicolo sul territorio di progetti, iniziative e proposte che possano qualificare le comunità permettendo agli enti locali, ed ai giovani amministratori, di essere soggetti di cambiamento ed innovazione nelle Istituzioni.