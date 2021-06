Convenzione Regione-ospedali, Ausili (FdI): «Finalmente ospedali senza amianto»

«È stata approvata in Giunta una convenzione con le aziende ospedaliere per la rimozione dell’amianto», spiega il Consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia Marco Ausili.

«Un investimento regionale di 4,7 milioni di euro per l’intera Regione- spiega Ausili- che prevede importanti interventi anche nella provincia di Ancona, per l’ospedale di comunità di Sassoferrato (15mila euro), il presidio di Senigallia (35mila euro), l’ospedale di comunità di Arcevia (25mila euro), il presidio di Fabriano (50mila euro), il presidio di Osimo (15mila euro), INRCA (15mila euro), il Torrette-Salesi (1.071.714) e la demolizione della vecchia morgue e della palazzina degli uffici tecnici per realizzare il nuovo Salesi (601mila euro). Un adeguamento necessario per la salvaguardia della salute di cittadini e operatori, per la quale ringraziamo anche presidente Acquaroli, assessore Baldelli e intera Giunta»