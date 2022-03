Nuovo corso Autorità Portuale: «Belle parole ma aspettiamo i fatti»

ANCONA- Alessio Moglie e Loretta Boni di Altra Idea di Città, parlando del nuovo corso dell’Autorità Portuale, hanno invitato a prestare attenzione a tutte le problematiche legate al porto:

«Ci fa molto piacere ascoltare le parole del nuovo presidente dell'Autorità Portuale dorica, che troviamo nella stampa locale dei giorni scorsi, visto il suo recente insediamento. A tratti sembrano estrapolate dai nostri programmi elettorali, da sempre pensiamo quello che lui dice parlando del porto antico come "un'area che va messa a disposizione delle persone". Siamo contenti soprattutto quando sembra sollevare dubbi sul Molo Clementino quale attracco di grandi navi. Su questo punto specifico, dato che il Comune di Ancona ha già dato il consenso al terminal crociere, crediamo sia giusto invece un coinvolgimento dei cittadini. L'Ing. Garofalo ha parlato anche dei fondi già stanziati per l’elettrificazione delle banchine e della chiusura del molo che porta alla Lanterna Rossa, per il quale restano ancora misteriose le motivazioni, soprattutto se legate al Covid. Sospettiamo da tempo che il Covid non c'entri nulla, visto che c'è in cantiere il progetto di "tagliare" quel molo proprio per favorire le manovre delle grandi navi. A seguito di queste interviste di apertura non possiamo che ben sperare, forse riusciremo a vedere un porto antico non invaso dai tir o dalle macchine, che permetta alle "pericolosissime" biciclette di circolare liberamente. Soprattutto speriamo nel ripensamento sulle grandi navi al Molo Clementino, proprio a tutela di quello che lo stesso Presidente Garofalo ha definito "incredibili ricchezze culturali e monumentali che ci sono dentro lo scalo". Vedremo a quali di queste parole verrà dato veramente seguito con fatti concreti che permettano alla cittadinanza di vivere il porto antico e di non soffocare nello smog dei tir e delle grandi navi»