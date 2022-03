AiC tra rinnovo e rilancio: città e impegno sociale sempre al primo posto

Altra Idea di Città ha convocato una conferenza stampa sabato mattina alle 11 per presentare il rilancio del movimento. Questa la nota trasmessa:

“Il nostro movimento politico non ha mai smesso di operare nonostante tutte le difficoltà di questi ultimi anni. Oggi più che mai siamo mobilitati insieme ad altre organizzazioni sul territorio, perché si avvii seriamente una trattativa per impedire che la guerra in Ucraina si allarghi e trascini il mondo verso il baratro di una guerra nucleare. Abbiamo aperto una sede che causa Covid è riuscita a diventare operativa solo da poco tempo, ma le nostre attività e battaglie non si sono mai fermate. Ci rilanciamo in vista delle prossime elezioni comunali, forti del nostro operato dentro e fuori dal Consiglio Comunale, sempre in difesa dell'interesse collettivo, dei beni comuni e del benessere dei cittadini, contro le privatizzazioni dei beni e servizi. Al centro della discussione mettiamo anche l'ambiente, la mobilità sostenibile e il rilancio delle attività sociali e culturali. Siamo un movimento ben strutturato, che organizza eventi, dibattiti e che coinvolge gli iscritti con il metodo assembleare. Non molti movimenti politici del territorio possono dire altrettanto. Crediamo che questa città abbia un enorme potenziale non sfruttato, che si possano rimuovere i molti errori frutto di un'Amministrazione cieca, senza vedute di lungo periodo se non per gli interessi di pochi soggetti. Come sempre, per il nostro progetto elettorale che verrà, coinvolgeremo tutti gli organi del nostro Movimento, a tal proposito rinnoviamo anche la campagna tesseramenti per il 2022”.