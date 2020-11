Rapporto Legambiente, Altra Idea di Città: «Ennesima brutta figura per Ancona»

Legambiente ha pubblicato la 27° edizione di EcosistemaUrbano, rapporto annuale sul livello di vivibilità dei capoluoghi italiani. «La situazione non è rosea, per usare un eufemismo, in tutta Italia ma, concentrandoci sul nostro capoluogo, Ancona si trova al 44° posto su 104, perdendo due posizioni rispetto al 2019». A commentare il rapporto di Legambiente è il coordinamento di Altra Idea di Città.

«Analizzando i dati nel dettaglio - si legge in una nota - l’unico aspetto positivo della nostra città riguarda l'efficienza di depurazione (10° su 104), mentre ci troviamo decisamente più in basso nella classifica di altri indicatori molto importanti. Tra i peggiori ci sono gli indicatori per le piste ciclabili (ultimi in tutta Italia) ed infrastrutture per la ciclabilità (87° su 104); aree pedonali (66 su 104), raccolta differenziata (64° su 104) e classifica delle particelle PM10 nell’aria (70° su 104). Inoltre, siamo ultimi sul numero di alberi per abitante, tutto questo in una città che, grazie alla mozione del nostro consigliere Rubini, lo scorso anno ha firmato la dichiarazione di emergenza climatica. La questione ambientale è ormai cruciale da diverso tempo, per la politica, per le generazioni attuali e future e serve un cambio di marcia netto prima che sia troppo tardi. Purtroppo però nella nostra città continuano ad essere proposti progetti vecchi e dannosi: chiusura della stazione marittima, parcheggio multipiano San Martino in pieno centro, nuova banchina per le grandi navi da crociera, piste ciclabili improvvisate e totalmente disfunzionali. Servirebbe invece invertire completamente la rotta con provvedimenti reali e concreti per migliorare la qualità dell'aria, per favorire la crescita del verde urbano, per incentivare la mobilità sostenibile e sostenere il trasporto pubblico. Non c'è più tempo per le parole».