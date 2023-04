Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta, liste consegnate: oltre 600 firme a sostegno della coalizione

ANCONA - Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta hanno consegnato all’ufficio elettorale del Comune di Ancona, insieme al candidato sindaco Francesco Rubini, più di 600 firme a sostegno delle due liste in coalizione. «Verrà dunque ufficializzato l’enorme lavoro svolto in questi giorni dai nostri candidati, i simpatizzanti e gli autenticatori, i quali hanno presenziato in ben 15 banchetti oltre che messo a disposizione i loro studi professionali per raccogliere le firme» si legge in una nota.

«Le due liste, composte da 32 candidati per Altra Idea di Città e 21 per Ancona Città Aperta, sono il giusto mix di competenza, spirito innovativo e capacità di visione. Senza contare il buon equilibrio anagrafico che rappresenta ogni fascia d’età della città, tutti uniti verso un unico obiettivo: dare una svolta ad Ancona- continua la nota- dopo questo grande lavoro la campagna elettorale procede ancora più spedita, con la nostra sede in Via Don Gioia 2 è sempre disponibile ad ospitarvi tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 17:00 alle 19:00 per accogliere le vostre istanze. Siamo pronti a cambiare Ancona e siamo convinti che anche i cittadini lo vogliano».