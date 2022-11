Post alluvione, le valli del Misa e del Nevola ancora in ginocchio. Mangialardi (Pd): «Regione inerte»

«L’allarme lanciato dal sindaco di Arcevia Dario Perticaroli è la fotografia reale dei grandi disagi che gravano su cittadini, famiglie e imprese a distanza di due mesi dalla tragica alluvione che ha colpito le valli del Misa e del Nevola». A dirlo è il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi.

«Di fronte a una situazione che rischia di complicarsi ulteriormente in vista dell’inverno, registro che poco o nulla è stato fatto fino a oggi dalla Regione Marche, sia sul piano del sostegno alle popolazioni alluvionate sia sotto l’aspetto degli interventi per il ripristino della viabilità, almeno nei punti più critici del territorio- prosegue Mangialardi- c’è sicuramente un problema di risorse nazionali che non stanno arrivando, ma va detto che la giunta Acquaroli, in occasione dell’approvazione dell’assestamento di bilancio avvenuta a pochi giorni dalla alluvione, ha perso l’occasione di erogare liquidità immediata per fronteggiare l’emergenza bocciando il mio emendamento che andava in tal senso. Le continue passerelle del presidente a Senigallia, compresa quella in programma oggi all’assemblea annuale di Confindustria, non servono a nulla se non si traducono in provvedimenti concreti. E sicuramente non aiuta questo atteggiamento del centrodestra che, pur non essendo in grado di dare risposte, si ostina a ignorare per puro ideologismo le proposte serie e realizzabili che gli vengono offerte dall’opposizione».