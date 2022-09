Alluvione, De Poli (centrodestra): «Sostegni economici e moratoria sui pagamenti»

«Dopo l'evento alluvionale che ha colpito le Marche, in modo particolare le province dell'Anconetano e del Pesarese, chiediamo al Governo un provvedimento urgente con ulteriori sostegni economici alle popolazioni colpite e una moratoria sui pagamenti di tributi e mutui per cittadini e imprese, che - ricordiamolo - sono già in ginocchio a causa della crisi. I 5 milioni stanziati ieri dal Governo sono una prima importante risposta a questo territorio ma bisogna fare di più». Lo chiede il senatore Antonio De Poli che, in Senato, annuncia un'interrogazione parlamentare urgente indirizza al Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi e al ministro dell'Economia, Daniele Franco. «Mi stringo affettuosamente ai familiari delle vittime e ringrazio di cuore i tantissimi volontari e alle forze di polizia che stanno lavorando incessantemente alla ricerca dei dispersi», aggiunge De Poli che mette in evidenza: «Ci sono danni significativi come sottolineano i sindaci dei Comuni maggiormente colpiti: oltre ai 150 sfollati, vanno ripristinate le reti di luce acqua e gas. La situazione è grave: a Pianello di Ostra - solo per fare un esempio - non c'è un'abitazione che non sia travolta dalla piena. E' il momento di restare uniti e dare risposte ai cittadini marchigiani, al di là dei colori politici».