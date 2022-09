Albano (FDI): «vVia maestra del nuovo anno scolastico sia la ventilazione meccanica controllata»

«Dopo la chiusura delle scuole per la pandemia, la qualità dell’aria negli istituti è un tema centrale e irrisolto. Le linee guida sulla riapertura delle scuole, emanate dal Ministero della Salute con un ritardo di ben quattro mesi, sottolineano l’importanza di mantenere buoni livelli di qualità dell’aria indoor ma non raccomandano la possibilità di installare dispostivi di ventilazione meccanica, come suggerito da Fratelli d’Italia ormai mesi fa. In più, stando al Dpcm del 26 luglio, i dirigenti scolastici, per capire quali misure adottare per migliorare la qualità dell’aria, sono invitati a rivolgersi all’Asl o all’Arpam per effettuare gli opportuni rilievi. Insomma, viene raccomandando l’ennesimo procedimento farraginoso piuttosto che invitare gli istituti ad investire sulla Vmc che in Italia rimane una rarità, eccezion fatta per le Marche governate dal presidente Acquaroli dove numerosi istituti hanno già adottato questo sistema. La scuola inizia come aveva chiuso, affidandosi all’inverno mite e alla clemenza del tempo. Buon anno scolastico a tutti i ragazzi, augurandoci che sia migliore di quelli passati». Lo afferma in una nota Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze.