Agostinelli (M5S): «Agroalimentare, investire sul green per affermarsi all’estero»

«Il Patto per l’Export si conferma uno strumento importante per il sostegno dei prodotti italiani sui mercati internazionali. Investimenti su tecnologie verdi, fonti di energia rinnovabili, tecnologie per la tutela ambientale hanno fatto dell’Italia un Paese all'avanguardia, rendendola più dinamica sui mercati esteri». Parole di Donatella Agostinelli, senatrice M5S in Commissione agricoltura.

«Questo trend deve essere confermato anche e soprattutto nel settore agroalimentare: la tutela delle nostre eccellenze locali e la salvaguardia dell’ecosistema del territorio aiutano a sostenere l’export delle nostre piccole medio imprese con accordi commerciali internazionali, senza distruggere le produzioni locali ma anzi dando loro un’opportunità contro il danneggiamento dovuto alla globalizzazione».