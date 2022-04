Aggressioni agli arbitri, fari anche sull'anconetano: «Equipariamoli a pubblici ufficiali»

ANCONA- Daniele Belotti, deputato della Lega, presente alla Camera una proposta di legge per riconoscere la qualifica di pubblico ufficiale agli arbitri in modo che le sanzioni penali, per coloro che si rendono responsabili di aggressioni o minacce nei loro confronti, prima durante o dopo l’evento sportivo diventino piu’ rigorose e pesanti:

«Un principio simile a quello applicato con la recente normativa approvata a tutela del personale sanitario degli ospedali. La violenza verso arbitri e direttori di gara sta mettendo a rischio diverse discipline sportive, in primis il calcio. Una preoccupante escalation di aggressioni sui campi di gioco delle serie minori in tutta Italia. Solo nelle ultime settimane si sono registrati casi nelle province di Macerata, Ancona, Foggia, Salerno, Lecce, L’Aquila, Lucca, Torino, Palermo, Benevento, Catania. Direttori di gara minacciati, aggrediti e qualcuno addirittura finito al pronto soccorso. Stando ai dati dell’Aia, solo a dicembre gli episodi sono stati 85. Tra i responsabili delle aggressioni calciatori, dirigenti, ma anche tifosi e, addirittura, genitori nelle gare giovanili. Non tutelare gli arbitri significa mettere a rischio tutto il mondo sportivo: solo nel calcio, infatti, in 5 anni hanno rinunciato all’incarico ben 4000 arbitri».