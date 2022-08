Aeroporto, Ciccioli (FDI): «Infrastrutture, Amazon e nuove direttrici di volo sono i tre grandi pilastri»

«L’emergenza Covid, anche per l’aeroporto delle Marche, ha profondamente zavorrato il piano di rilancio dell’infrastruttura strategica di Falconara. Sono stati due anni che, a livello internazionale, hanno portato alla scomparsa di numerose compagnie aeree e a bilanci in rosso per tutti gli aeroporti mondiali, con cali anche del 70%. Il Raffaello Sanzio non ha fatto eccezione, purtroppo. Ma ci sono fondati motivi che mi spingono a essere ottimista alla luce dei fondi europei per le nuove rotte, per i voli di continuità per Milano, Roma e Napoli e, soprattutto, per l’investimento Amazon all’Interporto di Jesi». Questa la presa di posizione del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Carlo Ciccioli, in merito ai recenti sviluppi che coinvolgono lo scalo aeroportuale di Falconara.

«Il Raffaello Sanzio è stato individuato fra i cinque hub di interesse strategico nazionale come scalo merci, uno degli 11 aeroporti nazionali che il Governo ha obbligato a rimanere aperto per l’emergenza sanitaria e la distribuzionw dei farmaci e vaccini per il Covid. Anche per questo motivo la valenza dell’investimento della multinazionale americana, Amazon, all’interporto di Jesi, è massima. Il colosso dell’e-commerce ha tutto l’interesse a portare a termine il progetto dell’hub nelle Marche e a beneficiarne sarà anche l’aeroporto falconarese. Dal punto di vista commerciale, dunque, si stanno ponendo le basi per un rilancio complessivo. Occorre lavorare alacremente anche per la parte turistica. I numeri di quest’estate hanno fatto segnare un livello pre-pandemia per presenze di viaggiatori. A dimostrazione che l’impegno, anche finanziario, da parte della Regione Marche e del partner privato per il rilancio dell’infrastruttura sta andando nella direzione giusta. È assolutamente prioritario per le Marche che si prosegua con una piena integrazione fra il Porto di Ancona, l’aeroporto di Falconara e l’interporto di Jesi, passando per le arterie viarie a partire dall’A14. Un Piano di integrazione sul quale abbiamo iniziato a investire fin dal nostro insediamento e che, in questi quasi due anni, ha comportato risultati eccellenti, nonostante la pandemia. Mi riferisco agli accordi con MSC Crociere, alle numerose infrastrutture finalmente riavviate: progetto dell’Ultimo Miglio, raddoppio ferroviario Falconara-Orte, la galleria che bypassa la zona della frana Balducci e collega il Porto con l’ingresso di Torrette portando direttamente in Superstrada, Raddoppio S.S. 16. Tutto ciò – conclude Ciccioli – rafforzerà il collegamento strutturale e strategico fra Porto-Aeroporto-Interporto».