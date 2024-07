ANCONA – Francesco Acquaroli ultimo in Italia. A dirlo è la classifica annuale sul gradimento dei governatori di Regione stilata da ‘Il Sole 24 Ore’, elaborata dalla ‘Noto Sondaggi’ e nell’edizione del 15 luglio.

Ranking simili, chiariamolo subito, van sempre presi con il beneficio d’inventario anche se, come è logico che sia, a tutti farebbe piacere leggere il proprio nome al primo posto, come all’opposizione vedere il proprio avversario il più in basso possibile, se non addirittura ultimo come in questo caso. Eppure gli esempi di assoluta non corrispondenza tra classifiche e indici di gradimento e l’immediato responso alle urne si contano a decine. Il più famoso è probabilmente quello che riguarda il senatore a vita Mario Monti. Eletto presidente del Consiglio nel novembre del 2011, ha sempre viaggiato con un consenso sempre maggiori al 50%, arrivando a toccare nel corso del suo mandato vette superiori al 60%. Poi però alle elezioni politiche del 2013 la sua lista ‘Scelta Civica’ prese soltanto l’8,30%. L’unica cosa certa, insomma, è che simili iniziative son sempre destinate a far discutere, facendo sognare a seconda dei casi regni intramontabili, crisi irreversibili o remuntade insperate.

Tornando alla classifica del 2024, questa ha tenuto conto soltanto di 13 presidenti di Regione, visto che gli altri sono stati eletti da troppo poco tempo, oppure hanno situazioni ben più critiche come Giovanni Toti della Liguria, agli arresti domiciliari dal 7 maggio. Così il consenso di Acquaroli rilevato dal sondaggio del ’24 Ore’ si attesta sul 43%, mentre sul podio svettano nell’ordine Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 68%, Stefano Bonaccini dell’Emilia Romagna con il 67% e Luca Zaia del Veneto con il 66%. Stando a quanto trapela, la cosa non preoccupa più di tanto Acquaroli, forte del risultato ottenuto nelle Marche da Fratelli D’Italia e da tutta la coalizione di centrodestra alle ultime elezioni europee. Giocoforza il Pd rimarca attraverso la propria segretaria Regionale Chantal Bomprezzi come questa sia «Una bocciatura sonora» da parte «delle marchigiane e dei marchigiani». Sempre secondo la segretaria Dem «Questi dati dimostrano una verità lampante: l'alternativa alla colonia di Meloni esiste e si chiama Campo largo del centro-sinistra».

Per quel che riguarda la classifica dei sindaci invece, quello di Ancona Daniele Silvetti occupa la settantesima posizione sugli 80 presi in considerazione, con il 48,5% dei consensi. Sempre nelle Marche va meglio a Paolo Calcinaro di Fermo con il diciannovesimo posto. Sandro Parcaroli, primo cittadino di Macerata, si attesta alla ventinovesima posizione. Essendo stati eletti a giugno non sono stati invece presi in considerazione Andrea Biancani di Pesaro, Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Maurizio Gambini di Urbino.