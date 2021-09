La giunta Acquaroli spegne la prima candelina: «Secessione il giorno più brutto»

«Il giorno più brutto è stato quando i due Comuni del Montefeltro (Montecopiolo e Sassofeltrio ndr) sono andati in Emilia-Romagna: è stata una ferita importante». Prima candelina per la giunta Acquaroli che il 21 settembre 2020 vinse le elezioni sottraendo, dopo 50 anni, il governo della Regione Marche al centrosinistra. Se per il presidente Francesco Acquaroli il giorno più brutto è stato quello della secessione dei due Comuni pesaresi, tra i momenti positivi e dunque da ricordare cita la vittoria agli Europei della Nazionale di calcio allenata dal testimonial delle Marche Roberto Mancini, la medaglia d'oro di Tamberi ed i risultati sportivi di tanti altri atleti marchigiani che hanno partecipato alle Olimpiadi. "Elementi importanti- aggiunge Acquaroli- che hanno reso la nostra piccola regione una grande regione". Molto, secondo il governatore, è stato fatto in questi primi dodici mesi. "Sono orgoglioso della capacità dimostrata di creare una squadra e di creare un percorso con le associazioni di categoria, i sindaci e con il Governo centrale- continua Acquaroli-. L'insediamento risale al 19 ottobre quindi io spero che tra un mese alcune tra le tante situazioni che stanno arrivando a definizione siano definite così che potremo raccontare, a un anno dall'insediamento, anche altri risultati. Tra i risultati già raggiunti quelli sulle infrastrutture: il lavoro fatto sulla Fano-Grosseto, la Orte-Falconara, gli accordi sui cantieri della A-14".