Acquaroli torna in aula dopo l'isolamento: «Provo una piacevole sensazione»

È tornato in Aula il presidente della Regione Marche. Francesco Acquaroli ieri ha terminato il periodo di isolamento iniziato lo scorso 27 novembre, in seguito all'esito positivo del tampone a cui si è sottoposta la moglie ed oggi ha partecipato alla seduta del consiglio regionale.

«Provo una sensazione piacevole e positiva dopo questo isolamento forzato che ovviamente era dovuto- dice Acquaroli-. Ho lavorato tantissimo tramite il cellulare e gli altri mezzi informatici di cui siamo dotati pero' chiaramente ho sempre prediletto la presenza e l'incontro fisico perche' credo che possa essere un elemento ulteriore anche per comprendersi meglio. Per questo prediligo lavorare in presenza».