Ristori di pesca e acquacoltura, Bilò e Marinangeli (Lega): «3 milioni di euro dalla Regione»

ANCONA – Fondi a sostegno di acquacoltura e pesca stanziati dall’assessorato guidato dal vicepresidente Mirco Carloni. Lo comunicano il vicepresidente del gruppo consiliare Lega Mirko Bilò e il collega consigliere Marco Marinangeli segnalando la pubblicazione di due bandi per oltre 3 milioni di euro.

«Resta vigile l’attenzione della Lega con il gruppo consiliare e il vicepresidente e assessore Carloni per il settore pesca e acquacoltura che rappresenta un elemento trainante dell’economia non solo costiera marchigiana – spiegano Bilò e Marinangeli – Dopo la legge sull’ittiturismo che incentiva ulteriori prospettive di sviluppo per il settore, ora arrivano anche i ristori a valere sui fondi FEAMP per quelle attività che maggiormente hanno sofferto l’impatto con le restrizioni per la pandemia». Un plafond di 900mila euro a valere sui fondi FEAMP è rivolto agli acquacoltori e finalizzato alla concessione di compensazioni per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020. Per ristorare le attività della pesca per l’arresto temporaneo avvenuto nello stesso periodo lo stanziamento è di 2.191.608 euro

Per entrambi i bandi domande da inoltrare entro il 03/09/2021, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: regione.marche.economiaittica@emarche.it. Per maggiori dettagli: