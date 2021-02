Legge 194 e diritti delle donne, Quacquarini e Rubini: «Depositata la mozione urgente»

«Chiediamo con forza che il sindaco e la Giunta, non solo si impegnino per la piena applicazione delle linee guida del Ministero, ma lavorino per un potenziamento dei servizi di supporto e sostegno alle donne»

A proposito delle ultime polemiche sulla legge 194, Gianluca Quacquarini di Democrazia colletiva, gruppo misto, e Francesco Rubini di Altra Idea di Città annunciano: «A seguito degli intendimenti palesati dalla giunta Acquaroli su temi quali diritto all’interruzione di gravidanza e distribuzione della pillola Ru-486 nei consultori marchigiani, aggravati dalle parole incresciose del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli che ha letteralmente alluso a discorsi di fascista memoria legati a fantomatiche teorie sulla sostituzione etnica del popolo italiano, abbiamo deciso di portare la questione in consiglio comunale depositando una mozione firmata, oltreché da noi proponenti, dalla quasi totalità dei consiglieri comunali del centrosinistra e dal movimento Cinque Stelle».

«Con il testo depositato - si legge nella nota - e su cui abbiamo chiesto una discussione urgente, oltre a denunciare l’oscuro tentativo della destra regionale di far tornare indietro di 50 anni questo territorio, chiediamo con forza che il Sindaco e la Giunta, non solo si impegnino per la piena applicazione delle linee guida del Ministero, ma lavorino per un potenziamento dei servizi di supporto e sostegno alle donne a partire dai Consultori pubblici combattendo inoltre per impedire l’ingresso di organizzazioni private all’interno di questi ultimi. Questa azione politica si inserisce in un quadro di iniziative volte a dimostrare ad Acquaroli e soci che sulle conquiste sociali delle donne non c’è nessuno spazio per provvedimenti retrogradi e dannosi».