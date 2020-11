Commissioni regionali, Emiliozzi (M5S): «Ci sarà sorveglianza democratica»

«Complimenti alle consigliere regionali del Movimento Cinque Stelle, Marta Ruggeri e Simona Lupini, per gli incarichi ottenuti come vicepresidenti delle commissioni Programmazione e Bilancio e Sanità del consiglio regionale. Sono certa che sapranno ricoprire questi ruoli con grande attenzione nei confronti dei cittadini marchigiani».

Lo afferma in una nota Mirella Emiliozzi, facilitatrice delle relazione esterne del Movimento 5 Stelle Marche. «Lupini e Ruggeri hanno già dimostrato nei loro incarichi comunali a Fano e Fabriano di avere tutte le qualità per esercitare al meglio la sorveglianza democratica e la critica costruttiva che il ruolo dell’opposizione richiede. Sono certa che anche in Regione sapranno portare avanti le istanze più importanti dei cittadini e rapportarsi in maniera proficua sia con la maggioranza che con gli altri colleghi di opposizione».