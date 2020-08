50° anniversario dell'istituzione delle Regioni, il presidente Ceriscioli al Quirinale

«Un incontro non solo celebrativo, perché il documento sottoscritto da tutte le Regioni e i commenti del presidente della Repubblica, tracciano sia i 50 anni di storia del regionalismo in Italia che le prospettive per il futuro. Sono stati sottolineati i punti di forza delle Regioni, ma anche gli elementi da correggere e rafforzare, affinchè nell’ambito dello Stato, collaborando con i Comuni, le Province e il Governo, possano dare tutte insieme un contributo per la crescita del Paese. Un incontro molto bello, con il consueto speciale contributo del presidente della Repubblica».

Queste le parole del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli oggi pomeriggio dopo l’incontro al Quirinale dei presidenti di tutte le Regioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 50° della istituzione delle Regioni a statuto ordinario. Si è trattato del momento conclusivo delle celebrazioni per questo importante anniversario. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva infatti organizzato nella mattinata a Palazzo Naiadi a Roma una sessione di confronto interregionale dal titolo “Dopo l’emergenza la ripartenza: le proposte delle Regioni e delle Province autonome”. L’incontro ha portato all’elaborazione e all’approvazione di un documento finale presentato poi al Quirinale.