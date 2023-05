Verso il ballottaggio | Guida alla scheda, come e quando si vita e tanto altro: le info per gli elettori

La Commissione elettorale circondariale ha effettuato questa mattina, lunedì 22 maggio, le estrazioni per il posizionamento dei candidati e delle liste collegate sulla scheda elettorale. Il candidato Daniele Silvetti sarà collocato sulla parte sinistra della scheda e la candidata Ida Simonella sulla destra. A Daniele Silvetti sono collegate 8 liste (dopo il collegamento con la lista “Ripartiamo dai giovani”). A Ida Simonella sono collegate sei liste.

Il voto dovrà essere espresso con un segno sul nome del candidato sindaco prescelto. I seggi saranno aperti domenica 28 e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Si procederà con lo scrutinio alla chiusura delle votazioni. Il corpo elettorale rimane invariato, con 80.752 anconetani chiamati al voto. Anche per questa tornata saranno impegnati alle urne 406 scrutatori e 105 presidenti di seggio, ai quali sarà corrisposto un nuovo compenso, uguale a quello del primo turno. Per il rilascio delle tessere elettorali ci si può rivolgere all'ufficio Anagrafe in piazza XXIV Maggio nei seguenti orari: martedì 23 maggio dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17; mercoledì 24 maggio dalle 9 alle 13; giovedì 25 e venerdì 26 maggio dalle 9 alle 18 con orario continuato; sabato 27 dalle 8 alle 18; domenica 28 dalle 7 alle 23; lunedì 29 dalle 7 alle 15.

Per il rilascio della carta d'identità l'ufficio di via Piave 10 sarà aperto in via straordinaria sabato 27 dalle 9 alle 13, domenica 28 dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15.