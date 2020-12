Nuova o usata, sarà la tua auto per i prossimi anni, è garantito

Il momento è arrivato. L’avete rimandato, accantonato, evitato in tutti i modi, ma ora non si può più far finta di niente: la vostra auto è da cambiare. La vostra storica, comoda e inseparabile auto, compagna di mille mattine nel traffico cittadino, di altrettante vacanze in giro per l’Italia, ora non ce la fa più, è arrivata al traguardo. È il momento di renderle il giusto tributo e congedarla con onore, ma sappiate che, alla lacrima che vi scenderà per ciò che lasciate, subentrerà presto una nuova emozione, un eccitante fermento per la scelta che vi attende sulla vostra auto futura.

Parliamo di una scelta che segnerà la vostra vita per parecchi anni a venire, parliamo di una decisione da prendere con consapevolezza, valutando necessità, progetti futuri, esigenze dei vari componenti della famiglia. Parliamo di voi, insomma, e di ciò che siete nel profondo. Ma allora qual è il modo migliore per fare questa scelta così importante?

Due passi necessari per scegliere l’auto perfetta e su misura

Entrare in uno showroom pare un ottimo primo passo: darsi un’occhiata intorno tra i tanti modelli in esposizione, rimanere affascinati dalle carrozzerie lucide e brillanti, crogiolarsi negli ampi spazi del salone espositivo e notare dettagli, silhouette e colori scintillanti dei veicoli e, finalmente, vederla per la prima volta, l’auto che vi colpisce, ammalia e attira inesorabilmente a sé come una calamita. E allora, al diavolo consapevolezza, riflessioni e valutazioni...la scelta è fatta!

Il secondo passo sarà, quindi, quello di chiedere informazioni a riguardo al consulente di turno. A lui basteranno quattro chiacchiere con voi per capire chi siete veramente e dimostrarvi che, quel particolare modello di auto che avete visto e su cui avete già fantasticato... beh, in realtà non è affatto ciò che fa per voi! Già, perché il consulente presente in concessionaria serve proprio a questo, a indirizzarci verso l’auto più giusta per noi e per le nostre esigenze, e non verso la più costosa, la più appariscente, la nuova arrivata sul mercato o quella di cui tutti parlano.

E allora, chiedere consiglio al consulente diventa un passaggio fondamentale nell’acquisto di un auto nuova, perché una sua valutazione da esperto ci potrebbe proprio dimostrare che quella scelta, fatta d’impulso, potrebbe non essere la migliore per noi. Abbatterà la nostra reticenza, accompagnandoci tra le vetture nuove in esposizione e mostrandocele sotto alcuni aspetti che in precedenza magari non avevamo considerato, aspetti che si adattano probabilmente meglio alla nostra indole, al nostro stile di guida, alle esigenze della nostra famiglia, e non avrà problemi a darci anche un’opzione diversa, proponendoci un vasto assortimento di usati garantiti, se questa soluzione si rivelasse la più adatta a noi, al nostro budget e alle nostre abitudini di gestione del mezzo.

Dove lo trovo un consulente capace e di fiducia?

E, soprattutto, ricordate: sostituire la vecchia auto con una nuova è un momento troppo importante per non dedicarvi il giusto tempo, perché nuova o usata che sia, quella sarà la vostra auto per i prossimi anni. Garantito!

