C’è una nuova gamma auto in città: passa in concessionaria e prova la novità

Da qualche anno il mercato dell’automobile è entrato in una fase di continuo rinnovamento. Il ruolo sempre più centrale degli apparati tecnologici – che influiscono sia sulla sicurezza sia sulla fruibilità della guida –, la connettività delle vetture e la crescita del segmento ibrido ed elettrico stanno infatti rivoluzionando il mondo dell’automotive.

Vien da sé che per stare al passo con questo perpetuo cambiamento – contribuendo attivamente a orientarlo anziché inseguirlo passivamente – anche le case automobilistiche più affermate devono costantemente guardare avanti e rinnovarsi, proponendo soluzioni nuove e stimolanti per rispondere alle esigenze fluide della clientela.

Un esempio concreto di questa capacità di protendersi verso il futuro è il lancio da parte del gruppo Volkswagen del nuovo brand indipendente CUPRA, un marchio con chiara vocazione racing che approda sul mercato con una gamma di automobili sportive, performanti e dal design contemporaneo.

I modelli della gamma sono quattro: la Nuova CUPRA Ateca, con le sue caratteristiche rifiniture frontali in alluminio dark, un motore da 300 cavalli e 6 diverse modalità di guida per adattarsi al meglio a qualsiasi situazione; l’e-Hybrid CUPRA Leon – dal profilo aereodinamico e scolpito da linee tese –, che sintetizza il meglio delle due modalità di carburazione: le alte prestazioni della benzina e le zero emissioni dell’elettrico.

C’è poi CUPRA Leon Sportstourer, ibrida dalla guidabilità superiore, sicura e con un comfort invidiabile. E infine CUPRA Formentor, lo sportivo SUV della gamma caratterizzato da proporzioni dinamiche e una personalità inconfondibile.

Quattro modelli tutti da scoprire, insomma, e recentemente sbarcati ad Ancona: CUPRA infatti entra ufficialmente a far parte dei marchi della concessionaria ViaVai. La sede di Ancona in via Maccari 4, in zona Baraccola, diventerà uno dei primi CUPRA Garage ufficiali sul territorio italiano.

Vero e proprio concept distintivo e curato in ogni dettaglio, il CUPRA Garage ViaVai è ben più di una semplice concessionaria e si propone come spazio capace di riflettere i valori e lo stile di CUPRA, in cui la sportività contemporanea e un design innovativo la fanno da padroni.

Presso il CUPRA Garage ViaVai, inoltre, sarà possibile prendere visione dell’intera gamma CUPRA, consigliati e assistiti da un team di professionisti specializzati, e provare in prima persona CUPRA Formentor, SUV coupé sportivo che sintetizza sport e design. CUPRA Formentor si distingue per le linee scolpite, gli interni pregiati, la tecnologia driver oriented e combina l’ebrezza della guida sportiva con la sicurezza e la comodità al volante tipica del SUV.

Con l’ingresso in scuderia di CUPRA, insomma, ViaVai – storica concessionaria Volkswagen da sempre attenta alla qualità e alle esigenze della clientela – va ad arricchire la propria offerta, coprendo tutti i segmenti del mercato e confermandosi una realtà in crescita e pronta ad affrontare le nuove sfide del mondo dell’automobile.

Maggiori informazioni sono disponibili, non solo sul sito, ma anche sulle pagine facebook e instagram.

