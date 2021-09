L’icona di stile italiano a quattro ruote per eccellenza riparte dall’elettrico

Oggi parliamo di Lei, l’auto italiana per eccellenza, l’icona di stile e di design che ha fatto innamorare più di una generazione di automobilisti. Invidiata come la Nazionale di calcio e ambita quanto un oro alle olimpiadi, oggi si presenta a noi con caratteristiche innovative, al passo coi tempi, ma non disdegnando di strizzare l’occhio al suo stesso passato glorioso. Di chi stiamo parlando? Eccovi qualche indizio…

Un design unico e inconfondibile dal 1957

Parlando di design unico, saltano subito all’occhio alcuni dettagli interessanti come i fari Full LED Infinity, le luci di direzione, anch’esse LED, ispirate nello stile al primo storico modello del 1957, e le maniglie elettroniche, comode ed essenziali: basta sfiorarle per aprire le portiere. Non manca, ovviamente, l’inconfondibile e nuovissimo logo FIAT, vero e proprio manifesto di bellezza iconica Made in Italy. Eccolo, allora, il primo indizio: parliamo di una FIAT.

Salendo a bordo, invece, sono altre le caratteristiche che colpiscono: priva del tunnel centrale, questa nuova FIAT regala ampio spazio agli occupanti e garantisce un elevato comfort nell’abitacolo.

Anima elettrica e spirito sostenibile: ecco la citycar del futuro

Rispetto agli storici modelli precedenti, però, è uno e uno solo l’elemento veramente rivoluzionario. Parliamo, infatti della primo modello completamente elettrico di casa FIAT. Questo aspetto raggiunge un tale livello di innovazione da renderlo un vero e proprio caposaldo nell’attuale generazione di veicoli sostenibili a zero emissioni di CO2, perché non solo offre un’autonomia di ben 460 km nel ciclo esclusivamente urbano (e di 320 km in quello combinato), ma dà anche la possibilità di ricaricare la batteria in soli 5 minuti, per vedersi assicurati ben 50 km di autonomia, più che sufficienti per gli spostamenti di tutti i giorni in città. Eccolo, dunque, il secondo indizio: è la citycar ideale.

Aggiungiamo poi che è anche la prima citycar in Italia con il secondo livello di guida autonoma, il quale garantisce una maggior sicurezza alla guida, aiutando l’automobilista in accelerazione, in frenata e nel mantenersi in corsia. Inoltre dà la possibilità di inserire la modalità di guida “Sherpa”, che permette di risparmiare energia ottimizzando caricabatterie, aria condizionata, velocità e accelerazione, così da consentire un’ancora più estesa autonomia. Insomma, terzo indizio? Sin dal 1957 e, a maggior ragione ora, ci permette di raggiungere qualunque destinazione.

Dettagli storici e stile inimitabile: tradizione e innovazione in un unico modello

Ancora non avete capito di chi stiamo parlando? Ultimo indizio, allora: l’inconfondibile porta posteriore controvento, ispirata direttamente al primo iconico e, già allora rivoluzionario, modello del 1957 di Fiat 500. Già, eccola la regina dell’estate 2021: la buon vecchia 500 è tornata in una veste assolutamente tecnologica ed ecologica, innovativa e confortevole, ma soprattutto sempre in grado di mantenere intatto il suo unico e inimitabile stile che l’ha resa e che continua, ancora oggi, a renderla un’icona internazionale di design italiano.

E allora, per chiunque fosse interessato a riprovare l’ebbrezza dei tempi andati, ma facendolo con una marcia decisamente più moderna e tecnologica, l’appuntamento è a bordo della Nuova 500 per un emozionante test drive offerto da Lucesoli & Mazzieri, storica concessionaria ufficiale FCA (Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Alfa Romeo) ed ora del gruppo STELLANTIS per la provincia di Ancona.

Dove acquistare la Nuova 500

La scelta è fra i tre showroom Lucesoli & Mazzieri di Ancona, Osimo e Jesi, dove consulenti esperti, sempre cortesi e professionali, sono pronti a soddisfare qualsiasi richiesta ed esigenza del cliente, nel fornire informazioni dettagliate su questo e tanti altri modelli nuovi e usati in vendita, nel trovare insieme la giusta promozione o un’eventuale e vantaggiosa soluzione di finanziamento (anche online), nonché di fornire la miglior valutazione di un usato.

Nuova 500 vi aspetta a porte aperte da Lucesoli & Mazzieri. Nel frattempo, date un’occhiata alle promozioni.