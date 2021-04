Il Comfort del SUV e i vantaggi dell’elettrico: scopri il nuovo modello Volkswagen

Solo pochi anni fa, la maggior parte deglitendeva a snobbare le vetture con– ibride ed elettriche – in favore di modelli con carburazioni termiche, ovvero diesel e benzina. Le ragioni di questo disinteresse erano diverse:, scarsa distribuzione sul territorio di colonnine per il rifornimento,su strada non sempre all’altezza econcreti.

Oggi, invece, la musica è ben diversa: la necessità di una decisa svolta ecologica in direzione di forme di mobilità sostenibile, i tanti eco-incentivi e il miglioramento evidente delle prestazioni alla guida, spingono un numero sempre maggiore di automobilisti a scegliere vetture ibride o elettriche.

Un SUV urbano innovativo e full electric

Interpretando questa istanza di cambiamento – sia del mercato dell’automotive sia dalla sua utenza – Volskwagen ha lanciato un nuovo SUV urbano 100% elettrico: ID.4.

Il nuovo arrivato in casa Volkswagen si distingue per un look che sintetizza modernità ed eleganza: cerchi in lega leggera e perfettamente sagomati grandi fino a 21”, mancorrenti per il trasporto di bagagli extra sul tettuccio, maniglie incassate per aumentare il profilo aerodinamico della vettura, gruppi ottici posteriori a LED comprensivi di indicatori dinamici di posizione e – su richiesta – un linea di luce che percorre il frontale e il posteriore del veicolo fino a confluire nel logo stilizzato della celebre casa automobilistica tedesca.

Degni di menzione anche gli interni, estremamente spaziosi e progettati con lo scopo di offrire al guidatore e ai passeggeri il massimo comfort e una sensazione di abitabilità. Non solo comodità, ma anche tecnologia: Volkswagen ID.4 è dotato infatti di consolle centrale configurabile sulla base delle proprie preferenze, display touch da 12” con annesso sistema di infotainment e un comodo volante multifunzione con comandi touch. C’è anche la possibilità di prevedere l’head-up display per vedere proiettate direttamente sul parabrezza – grazie alla realtà aumentata – le informazioni relative alla navigazione. Infine, l’illuminazione ambiente che restituisce uno stile lounge e il tetto panoramico – disponibile su richiesta – creano le condizioni ideali per viaggiare in totale rilassatezza.

E non da meno sono le prestazioni. Innanzitutto l’accelerazione: Volkswagen ID.4 impiega, infatti, solo 8,5 secondi per raggiungere i 100 km/h. L’autonomia, invece, è di circa 500 km ed è possibile ricaricare fino all’80% della batteria in meno di mezz’ora. E infine la connettività: grazie all’app We Connect ID il guidatore potrà rimanere sempre connesso ai propri dispositivi mobili, visualizzare in real time l’autonomia di ID.4, attivare o interrompere i processi di ricarica, regolare la temperatura e la climatizzazione del veicolo e gestire in modo smart e sicuro molti altri dettagli.

Prenota un test drive e provalo in prima persona

Con ID.4, insomma, Volkswagen inaugura un nuovo modo di viaggiare, nel segno della sicurezza, della sostenibilità e del digitale.

E indipendentemente dal colore della tua provincia o della regione: come da ultimo DPCM, infatti, l’automobile è considerata un bene di prima necessità e di conseguenza le concessionarie come ViaVai rimangono aperte al pubblico anche in caso di zona rossa o arancione.