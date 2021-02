Comfort e sicurezza: scopri l’ultimo arrivato in casa Volkswagen

Decidere quale nuova automobile comprare non è certo un’operazione da sbrigare in pochi minuti. D’altronde la scelta da parte dell'automobilista può essere orientata da una serie di diversi fattori: alcuni preferiscono la velocità e un’esperienza di guida inebriante, altri hanno un occhio di riguardo per il design, altri ancora mettono al primo posto la necessità di limitare i consumi con conseguente risparmio economico.

Tuttavia, per chi cerca comfort, praticità e sicurezza, da oggi il processo di scelta sarà estremamente più semplice grazie a una soluzione come il nuovo CADDY Volkswagen, in arrivo sul mercato in due differenti versioni: CADDY Life, per il trasposto di persone, e CADDY Cargo, per il trasporto merci.

Gli esterni dell’ultimo arrivato in casa Volkswagen sono stati interamente rivisti e il nuovo CADDY si presenta con un frontale dalle linee moderne e con una struttura a nido d’ape, il tetto panoramico in vetro e luminosi fari posteriori LED.

Per quanto riguarda gli interni, le parole d’ordine sono comfort e tecnologia: porte scorrevoli e portellone con chiusura servoassistita elettrica, sedili regolabili, cruscotto digital e un display da 10 pollici per la gestione di funzioni multimediali, della navigazione e dei servizi web.

E infine la sicurezza: grazie ai sistemi di guida assistita – come l’assistente al cambio di corsia Side Assist, il Trailer Assist che regola automaticamente le distanze e il Travel Assist con Emergency Assist – il nuovo CADDY Life restituisce al guidatore un’esperienza al volante rilassante e semplificata, ideale tanto per i lunghi viaggi quanto per le distanze più brevi.

Nella sua versione Cargo, inoltre, il CADDY Volskwagen è la soluzione ideale per il trasporto delle merci nonché perfetto alleato per uscire vittoriosi dalle tante sfide che ci può sottoporre una giornata di lavoro.

Grazie alla capacità di carico intelligiente, il Caddy Cargo può trasportare materiali fino a 723 kg, mentre la porta scorrevole, gli innovativi sistemi di chiusura e avviamento automatici Keyless Advanced, i robusti rivestimenti del pianale e i flessibili sistemi di fissaggio della merce da trasportare garantiscono una facilità di carico senza pari.

Comfort nel carico, ma anche nella guida: i nuovi sedili ergoComfort dotati di appositi braccioli consentono tanto al guidatore quanto al passeggero di viaggiare in comodità per ore, mentre lo spazioso porta oggetti permette di avere costantemente a portata di mano tutto quel di cui abbiamo bisogno.

Due versioni, insomma, capienti, connesse e sicure che fanno del nuovo CADDY Volkswagen un modello perfetto sia per intraprendere un lungo viaggio con la famiglia – senza dover lasciare giù nemmeno un bagaglio –, sia per affrontare una giornata di lavoro.

Provare per credere: passa nelle sedi di ViaVai – storica concessionaria multimarca attiva sul territorio marchigiano – per provare in prima persona il nuovo CADDY Volskwagen con un test drive e richiedere un preventivo.