Nuova Polo: l’utilitaria più venduta si rinnova ancora

1975, nascono i Sex Pistols, Steve Harris fonda gli Iron Maiden e Margaret Tachtcher sale al potere nel Regno Unito.

Volkswagen dal canto suo si presentò sul mercato con una vettura che di li a poco avrebbe riscosso un enorme successo commerciale e che avrebbe continuato a solcare le strade, prima della Germania e poi del mondo, fino ai giorni nostri.

Nel 1975 venne lanciata la Polo, che con le sue tre motorizzazioni, 40, 50 e 60 cavalli, divenne un must per i giovani dell’epoca.

Piccola, piacevole da guidare e con motorizzazioni frizzanti, la Polo non ebbe problemi a conquistare il favore del pubblico e nell’aprile 2021 viene annunciata la 6° serie.

Nuova Polo: dotazioni da fuoriserie

Il cuore pulsante che batte sotto il cofano della nuova Polo non è stato stravolto, bensì aggiornato con una serie di migliorie che vanno ad ottimizzarne l’efficienza e le prestazioni, sarà quindi disponibile nelle classiche versioni:

Benzina, che spaziano tra i 65 cavalli perfetti per i neopatentati sino ad arrivare al 2000 di cilindrata da 200 cavalli.

Diesel da80 e 95 cavalli.

Metano con il suo propulsore a basse emissioni da 90 cavalli.

Grossa rivoluzione è stata invece dedicata all’estetica e alle dotazioni tecnologiche interne del veicolo.

Il nuovo sistema di infotainment è stato completamente aggiornato, rendendo la plancia di comando un sistema digitale dotato di tutte le tecnologie di connettività di ultima generazione che offre due porte USB-C, una radio DAB+ digitale, completa connettività ad Apple Car Play e Android Auto, il tutto incorniciato da uno schermo TFT da 8 pollici.

Per aumentare la sicurezza alla guida e limitare il più possibile le distrazioni, il sistema è dotato di Voice Control, che consentirà al guidatore di controllare radio, cellulare e i sistemi di navigazione direttamente con il controllo vocale.

Il quadro strumenti è stato rivoluzionato, gli indicatori classici, come tachimetro e contachilometri sono ora digitali e sulla versione pro da 10,25 pollici sono totalmente personalizzabili, consentendo al guidatore di avere immediatamente disponibili le informazioni che ritiene più importanti.

Nuova Polo: la sicurezza ai massimi livelli

Sotto l’aspetto di dotazioni di sicurezza, alla nuova Polo non manca nulla sia per la sicurezza dei passeggeri sia per quella degli altri automobilisti.

Volkswagen ha infatti dotato la vettura del nuovo sistema di illuminazione Led Matrix IQ.Light che pur mantenendo un’eccezionale visibilità consente di evitare di accecare le vetture che provengono dal senso opposto.

Massiccia presenza di sistemi di sicurezza alla guida, come ad esempio il pacchetto Travel Assist che aiuta a mantenere il veicolo in carreggiata a velocità costante calcolando continuamente la distanza con i veicoli che precedono.

L’adaptive Cruise Control invece aiuta a tenere una velocità di crociera monitorando continuamente la presenza di eventuali ostacoli; se abbinato ad un sistema di navigazione le sue funzioni vengono ampliate grazie al sistema di assistenza in curva.

Il sistema Side assist che tramite l’utilizzo di un indicatore luminoso indica la presenza di ostacoli nell’angolo cieco durante un cambio di corsia.

Il Sistema di Park Assist valuta immediatamente se lo spazio di sosta è sufficientemente grande per la vettura ed è inoltre dotato di parcheggio automatico; semplicemente controllando frizione, acceleratore e freno, l’auto parcheggerà in maniera totalmente autonoma.

