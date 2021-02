Giù le temperature, rischio ghiaccio sulle strade: 10 consigli per guidare in sicurezza

Sta per arrivare la neve, almeno secondo le previsioni. E dopo la neve? C'è sempre il ghiaccio. Dopo aver eseguito i controlli di rito sulla vettura e, soprattutto, aver verificato le condizioni degli pneumatici, è bene ricordare le regole basilari della guida su strade ghiacciate.

1 – limitare la velocità

La guida in stile “rally di Finlandia” lasciatela ai piloti professionisti. Se lo siete, sarete anche ben consapevoli che sulla strada non c’è nessuno a cronometrarvi, piuttosto altre vetture magari con bambini al seguito.

2 – La giusta distanza dal volante

Né troppo vicini, è troppo lontani. Controllate che le braccia riescano a manovrare comodamente e volante e leva del cambio, e che i piedi riescano ad arrivare bene ai pedali. La giusta distanza dai comandi equivale a una risposta più rapida in caso di perdita di controllo.

3 – Sollevate il sedile

Bastano pochi centimetri, lo stretto necessario per avere una migliore visuale delle condizioni della strada

4 – Il ghiaccio nero

Sollevare il sedile aiuta anche ad appurare in anticipo la presenza di ghiaccio più scuro. Si forma nella porzione di strada dove il sole batte di meno e, di solito, è quello più pericoloso.

5 – Mantenere la distanza di sicurezza

Una regola basilare della guida, ancor più valida in caso di pioggia o ghiaccio.

6 – No a manovre brusche

Non dare strattonate al volante, in caso di fondo ghiacciato è consigliabile sterzare dolcemente.

7- Frenare e accelerare

Evitare le frenate brusche per non far scivolare le ruote. Accelerare progressivamente per non far pattinare le ruote motrici. In caso di slittamento, innestare una marcia superiore per recuperare aderenza.

8 – Il freno motore

Percorrere le discese a velocità limitata e con una marcia alta, in modo da poter sfruttare il freno motore.

9 – Colpetti al pedale del freno

Premesso che in caso di guida sul ghiaccio è bene usare il freno motore, in caso di stop non cedete alla tentazione di affondare sul pedale del freno. Muovetevi in anticipo dando dei colpi leggeri sul pedale, in modo da dare alla vettura la possibilità di rallentare lentamente e sempre sotto il vostro controllo.

10 – Velocità costante

In salita è bene avanzare con velocità bassa e costante per evitare di doversi fermare e poi ripartire in pendenza. Disattivare il controllo trazione può aiutare.