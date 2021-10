Ombrelli a portata di mano, in arrivo temporali: scatta l'allerta meteo

La Protezione Civile ha diramato il bollettino. Piogge, temporali, vento e mare mosso nelle prossime ore in tutta la Regione

Una vasta area depressionaria sul continente europeo interessa anche l'Italia, con una serie di perturbazioni che si alterneranno sul territorio e in tutta la regione Marche si prevedono temportali nelle prossime ore. Così la Protezione Civile ha fatto scattare l'allerta meteo per la giornata di domani, 6 ottobre, tra le 12 e le 24.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il bollettino parla di un picco previsto per giovedì. Le temperature saranno in dimuzione e il mare sarà mosso. Sempre nella giornata di giovedì è previsto vento forte, in particolare lungo la costa.