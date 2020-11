Meteo, irrompe l'inverno e arriva il maltempo: freddo e neve anche in pianura

«Ci attende una settimana decisamente movimentata sul fronte meteorologico, con l'inverno che entrerà prepotentemente sulla scena italiana. - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - Prime precipitazioni arriveranno martedì sera, ma sarà mercoledì che si entrerà nel vivo del maltempo con la formazione di un vortice freddo sul Tirreno. Ci attendiamo piogge e rovesci diffusi al Centronord. Farà freddo, tanto che la neve cadrà a quote basse al Nord, a tratti anche in collina selle alte Marche.

Ondate di maltempo fino all’Immacolata

Non sarà finita qui, in quanto già da venerdì e almeno fino all'Immacolata avremo a che fare con nuove perturbazioni in arrivo dal Nord Atlantico, responsabili di reiterate ondate di maltempo sull'Italia. In un primo momento al Nord, poi una seconda fase coinvolto più direttamente anche il versante adriatico.