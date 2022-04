Meteo, fine settimana tra sole e improvvisi acquazzoni: in arrivo un pazzo Primo maggio

Primo maggio con il sole ma con l'ombrello a portata di mano: le previsioni meteo per il weekend evidenziano come la fase anticiclonica inizierà ad incepparsi già a partire da sabato sotto la spinta di correnti più fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa.

"L'alta pressione è in fase di indebolimento e questo determinerà un weekend del 1 maggio in parte instabile su alcune regioni d'Italia” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega “sabato prime locali piogge o rovesci interesseranno in modo sparso le Alpi per poi estendersi entro fine giornata a pianure lombardo-piemontesi e Liguria; ancora in prevalenza stabile e soleggiato sul resto della Penisola. Domenica 1 maggio tempo spiccatamente variabile al Centronord, con nubi irregolari associate ad acquazzoni o temporali sparsi più probabili su Triveneto, Lombardia orientale, Emilia Romagna, Toscana interna, Umbria, Marche, occasionalmente anche tra Lazio e Abruzzo. Qualche pioggia potrà interessare pure l'estremo Sud e in particolare Sicilia, medio-bassa Calabria, Salento”. “Attenzione questo non significa che pioverà dalla mattina alla sera e dappertutto” - precisa l'esperto di 3bmeteo.com - “ma anzi gli acquazzoni potranno colpire in modo assai disorganizzato, non diffuso, lasciando a secco alcune zone; contestualmente non mancheranno anche delle parentesi soleggiate o comunque delle aperture tra un rovescio e l'altro”

Che tempo fa sabato e domenica

Che tempo farà quindi sabato e domenica? Secondo gli esperti di 3bmeteo per Sabato ci attende un clima ancora piuttosto caldo in particolare al Centrosud dove si potranno superare punte di 23-24°C; al Nord invece calo termico, che nella giornata di domenica si concretizzerà anche il resto dell'Italia ma con clima che si manterrà comunque abbastanza mite: le temperature massime spazieranno infatti mediamente tra i 17°C e i 22°C, con punte superiori sulla Sardegna.