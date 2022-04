Meteo, come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta? Le previsioni

Sole e bel tempo o pioggia e freddo: cosa dobbiamo aspettarci per Pasqua e Pasquetta? Dopo aver sfiorato in 30 gradi in alcune località, nelle prossime ore le temperature torneranno sotto la media stagionale: per domani, domenica 17 aprile, sono attese massime sui 15-17°C da Nord a Sud. Proprio i due giorni di festa dovrebbero dare inizio all'instabilità, portando una nuova ondata di maltempo che potrebbe mettere a repentaglio eventuali pranzi pasquali, barbecue e gite fuori porta. Ad Ancona è previsto cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il weekend, fino al giorno di Pasquetta. Durante i due giorni di festa, la temperatura massima verrà dovrebbe attestarsi sui 12°C mentre la minima a 8°C.

Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta nello Stivale

Nelle prossime ore un fronte freddo velocissimo, proveniente dalla Finlandia, manterrà cieli nuvolosi al Centro-Nord con temporali più probabili dal Triveneto verso la Lombardia ed in serata anche sul Basso Lazio; nel frattempo un ciclone libico, associato anche a temporali sul Sahara, provocherà un parziale peggioramento tra Sicilia e Calabria con qualche piovasco. Pasqua decisamente più fredda dunque. Secondo gli esperti de IlMeteo.it, assisteremo ovunque a un ‘tracollo’ termico, anche di 10°C rispetto alla giornata di oggi, ancora piuttosto calda. Il cielo al mattino sarà coperto al Sud e nuvoloso anche su Piemonte e parte del Centro, poi migliorerà rapidamente al Centro-Nord con condizioni in prevalenza soleggiate ma, come detto, fresche e ventose.Dal punto di vista delle piogge attese per la Santa Pasqua ecco la nostra previsione: fino al mattino qualche rovescio al sud e, residuo, tra Basso Lazio, Abruzzo e Molise; dall’ora del pranzo pasquale in poi maltempo verso Sicilia e Bassa Calabria, con piovaschi sparsi anche sul resto del sud, asciutto al Centro-Nord. A Pasquetta il cielo sarà in prevalenza soleggiato, ma con qualche nuvola sparsa dalle Alpi alla Trinacria. In particolare si prevede un cielo coperto con acquazzoni residui su Sicilia e bassa Calabria fino al mattino, poi il tempo sarà in miglioramento ovunque; qualche ‘batuffolo di vapore’ potrà comparire tra il Triveneto e l’Umbria e sul Basso Tirreno.

Torna il vento: arrivano Bora e Grecale

Un discorso a parte merita il vento: da questa sera ci attendiamo un sensibile aumento dell’intensità ‘anemometrica’, cioè del vento, sulla fascia adriatica con l’arrivo della Bora e del Grecale. Purtroppo i venti ‘freddini’ da Nord-Est continueranno a disturbare anche domani non solo la fascia adriatica ma tutto il Centro-Sud: il consiglio è di pranzare al chiuso, nonostante il sapore termico simil estivo degli ultimi giorni. Anche per il Lunedì dell’Angelo, il meteorologo de iLMeteo.it Mattia Gussoni, suggerisce di prestare attenzione al vento dall’Abruzzo fino alla Sicilia, con interessamento dalla tarda mattinata anche delle coste laziali e campane. Locali raffiche di Maestrale potrebbero riattizzare la brace e disturbare i pic-nic all’improvviso.

Ecco il riassunto delle previsioni meteo per i prossimi giorni