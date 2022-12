Che tempo farà fino a Natale e Capodanno: le previsioni ad Ancona (e non solo)

Dopo un inizio mese caratterizzato da perturbazioni e dalla neve caduta anche dove è mancata lo scorso inverno, a partire da questo weekend l'Italia sperimenterà una graduale rimonta anticiclonica. Temperature in rialzo domani, domenica 18 dicembre, con tempo uggioso sulle regioni adriatiche, ampie schiarite sul versante tirrenico; le pianure del Nord sperimenteranno purtroppo nubi basse e locali nebbie diradate solo nel pomeriggio da qualche sprazzo di sole. Poi il clima invernale lascerà spazio all'Anticiclone africano richiamato sul Mediterraneo centrale da una poderosa e rediviva depressione atlantica che prenderà in mano le redini del tempo sull'Europa durante tutta la settimana di Natale. Ad Ancona è previsto bel tempo (o poco nuvoloso) per Natale e Santo Stefano con massime che toccheranno i 13°. A Capodanno (per fortuna) la situazione non dovrebbe cambiare.

meteo 19 dicembre

Le previsioni fuori regione

Le temperature resteranno basse solo in Val Padana a causa del cuscinetto di aria fredda mentre altrove saranno generalmente sopra media. Un impulso di correnti più fredde che riuscirà ad intrufolarsi sul Mediterraneo dalla Francia all'inizio della settimana, ma secondo i modelli meteo i suoi effetti sembrano al momento marginali con una locale instabilità ma senza fenomeni intensi.

Successivamente l'anticiclone tornerà a prevalere a causa di un affondo delle correnti atlantiche ancora più occidentale. Una profonda depressione a ovest delle Isole britanniche che sembra destinata a sprofondare verso il comparto iberico. Ma proprio sotto Natale questo minimo potrebbe riuscire ad influenzare il tempo su parte della Penisola portando qualche pioggia. Al momento sembrerebbero esposte a delle piogge a carattere sparso le regioni nord occidentali e forse quelle tirreniche centrali assieme alla Sardegna. Ma il contesto resterebbe ampiamente anticiclonico per il resto della Penisola e anche laddove avremmo fenomeni, sarebbero scarsi. Il contesto climatico sarebbe molto mite con temperature sopra media su gran parte della Penisola escluso il bacino padano dove per le ragioni microclimatiche legate al ristagno di aria e delle nebbie, il freddo resisterebbe.

meteo natale 2022

E a Capodanno? Secondo i modelli meteo il clima sarà ben poco invernale con un campo anticiclonico dominante sull'Europa meridionale: correnti più umide sud occidentali riusciranno a raggiungere le nostre regioni con qualche pioggia al Nord ma l'Italia in questo fine 2022 dovrebbe sperimantare temperature al di sopra delle medie specie al Centro Sud.