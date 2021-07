Meteo, nel weekend si torna a respirare: le previsioni per le Marche

Nella giornata di ieri l'ondata di caldo africano che per giorni ha oppresso l'Italia ha raggiunto il picco, con temperature massime che hanno toccato i 35 gradi anche nelle Marche. Da venerdì, secondo gli esperti de ilMeteo.it, il caldo dovrebbe mollare un po' la presa, soprattutto sulle sulle regioni peninsulari meridionali, mentre continuerà a resistere ancora in Sicilia, seppur più attenuato e con valori massimi che non supereranno i 36-37° su molte città e zone. Nelle Marche invece il caldo sarà meno intenso, con gran parte delle città che vedranno la colonnina di mercurio non superare i 32°. Ad Ancona cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il weekend con minime che scendono a 20° e massime tra i 28 ed i 32°.