Meteo, in arrivo pioggia e freddo: il pic-nic del 25 aprile potrebbe "salvarsi" dall'ondata di maltempo

Il maltempo sta per tornare sull'Italia e sarà causato dal sopraggiungere di un'intensa perturbazione atlantica che sarà in grado di riportare, entro venerdì 22, pioggia e vento su quasi tutte le nostre regioni e addirittura la neve in montagna. Le precipitazioni interesseranno un po' tutta l'Italia, raggiungendo anche quella parte di nord caratterizzato da parecchi mesi da una severa siccità. Le Marche non verranno risparmiate da questa ondata di maltempo che si abbatterà sulla Regione fino al weekend. Brutte notizie quindi per chi vorrà trascorrere qualche ora all'aria aperta.

A partire da mercoledì 20 sarà responsabile del ritorno di tante nubi, a partire dal nord e poi in estensione a gran parte del centro, Marche comprese. Si tratterà tuttavia solamente di un assaggio di quanto accadrà nelle successive 24/48 ore, quando la perturbazione farà il suo trionfale ingresso sull'Italia, provocando così un netto e più deciso peggioramento delle condizioni meteo. La situazione dovrebbe migliorare sabato pomeriggio, mentre per domenica sono previste nuove piogge. Infine, lunedì 25 aprile è previsto un cielo variabile con temperature massime in leggero aumento.