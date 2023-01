Meteo | Arrivano i "giorni della merla": queste le previsioni per i prossimi giorni

Tradizione rispettata parzialmente sul fronte del meteo. Il 29, 30 e 31 gennaio vengono indicati come "giorni della merla" - i più freddi dell'anno - però il freddo sarà protagonista soprattutto domenica 29 per via di correnti di aria artica. Da lunedì ci sarà un graduale rialzo per l'ingresso sull'Italia di venti nord occidentali. Nei giorni successivi torneranno le correnti artiche, con un nuovo calo delle temperature. "I modelli non sono ancora del tutto concordi sull'evoluzione ed è per questo motivo che possiamo parlare solo di tendenza", spiegano gli esperti di 3bmeteo.

Elaborazione grafica di 3bmeteo

Cosa ci attende per i prossimi giorni? Lunedì l'anticiclone delle Azzorre estenderà la sua influenza dal vicino Atlantico all'Europa occidentale conquistando anche gran parte della Penisola, resterà scoperto solo il lembo più meridionale. Per il resto sole e temperature in lieve aumento. Tra martedì e mercoledì correnti nord occidentali irromperanno sulla Penisola con variabilità sul basso Tirreno e isolatamente lungo l'Adriatico ma associate a fenomeni abbastanza sporadici. Le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente con massime che potranno essere anche localmente sopra media sulle regioni settentrionali per tese correnti favoniche. Tra giovedì e sabato l'anticiclone delle Azzorre punterà il Regno Unito favorendo il ritorno delle correnti artiche dal centro-nord Europa in direzione dell'Italia.