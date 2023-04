Che tempo fa a Pasquetta e quando finisce il freddo

Nulla da fare. La primavera non decolla e di assaggi della stagione estiva nemmeno se ne parla. Ci toccano dunque altri giorni di temperature non proprio miti, con l’aggravante che le piogge cadranno soprattutto al centro-sud e dunque questa fase instabile non sarà granché utile a dare un sollievo alle regioni del Nord alle prese con la siccità. Vediamo dunque quali sono le previsioni per Pasqua e Pasquetta e quando invece i termometri potrebbero tornare a salire. Come spiega 3BMeteo, sabato 8 aprile il maltempo colpirà soprattutto il centro-sud. Sono infatti previste precipitazioni su molte regioni comprese le Marche.

Le previsioni per Pasquetta

Nella nostra regione sono previsti miglioramenti per la giornata di Pasquetta (10 aprile). Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1341m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.