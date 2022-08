Meteo, l'Italia è spaccata in due: nelle Marche arrivano i temporali

Temporali e forti raffiche di vento al Nord, sole al Sud. Italia divisa in due nelle prossime ore, con condizioni meteo nettamente diverse da una punta all'altra dello Stivale. Nelle Marche il maltempo è previsto per il 18 e 19 agosto. I primi rovesci in arrivo già nel tardo pomeriggio di giovedì su tutto l'Anconetano. Anche venerdì prevista instabilità per tutta la giornata mentre nel weekend la situazione dovrebbe migliorare.