Previsioni meteo a Ferragosto, le Marche (per ora) sono salve: ecco che tempo farà

Il meteo continua ancora ad essere ballerino con scampoli di autunno che minacciano Ferragosto. Le previsioni per il weekend parlano di piogge, temporali e nubifragi lampo in alcune zone d'Italia. Nelle Marche è previsto tempo soleggiato per le prossime 48 ore, mentre martedì potrebbe arrivare una perturbazione che porterà temperature in calo e rovesci. Come spiegano a 3BMeteo, il responsabile di tanta dinamicità atmosferica è un vortice freddo in quota arrivato dal nord Europa che ha trovato terreno fertile sul Mediterraneo centrale per le temperature estremamente elevate del mare e anche per la grande quantità di umidità dell'aria. Benzina proprio per lo sviluppo di temporali esplosivi che anche oggi colpiranno diverse regioni. Il fronte freddo è già transitato sul Nord e su buona parte del Centro portando diversi temporali a tratti intensi con piogge consistente.

Dove sta arrivando il maltempo

In queste ore le perturbazioni si trovano tra Sardegna, Lazio, Umbria, Abruzzo e si muove verso sudest. Nelle prossime ore arriveranno forti temporali nel basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, e Nord Puglia dirigendosi poi rapidamente verso Basilicata, Salento e alta Calabria. Su tutti questi settori saranno possibili fenomeni intensi, con grandinate e raffiche di vento. La situazione andrà invece progressivamente migliorando altrove: ma vediamo allora cosa ci aspetta.

Poco da segnalare al Nord eccetto qualche isolato piovasco sulle Alpi orientali e nelle ore pomeridiane o preserali su quelle occidentali. Al Centro sarà via via più soleggiato sulla Toscana mentre qualche temporale interesserà le Marche orientali estinguendosi entro il pomeriggio, con ampie schiarite anche in Umbria. Possibilità di forti temporali invece su basso Lazio e Abruzzo con locali grandinate e colpi di vento. Su questi settori è atteso un miglioramento dal tardo pomeriggio o le prime ore della sera. Al Sud i temporali si faranno sentire su Molise, Puglia centro-settentrionale, Campania e saranno anche forti scivolando entro il pomeriggio su Basilicata, Salento e alta Calabria. Sul resto della Calabria e sulla Sicilia condizioni per lo più soleggiate pur con tendenza in serata a qualche temporale sull'area tirrenica. Le temperature sono previste in calo lungo l'Adriatico ed al Sud, saranno stazionarie altrove. I venti saranno moderati tra Nord-Ovest e Ovest ma con raffiche forti nelle zone temporalesche. In generale, i mari saranno mossi.