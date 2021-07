Riecco il maltempo: allerta meteo su 7 regioni: temporali anche nelle Marche

A causa, o per merito, di una perturbazione in arrivo dall'Atlantico: le previsioni

Il caldo batte in ritirata. La perturbazione di origine atlantica in arrivo dalla Francia sta causando un graduale peggioramento delle condizioni meteo su nord e parte del centro con fenomeni temporaleschi anche intensi. Nelle prossime ore sulla penisola è dunque atteso un brusco calo termico, dapprima al Nordovest - informano da 3Bmeteo - poi in serata anche al Nordest ed in Emilia Romagna, per poi scendere venerdì anche nelle Marche. Una piccola tregua dal caldo torrido.

Allerta meteo su 7 regioni

Molte regioni faranno i conti anche col maltempo. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile per la giornata di oggi, martedì 13 luglio, allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia, e allerta gialla in altre sei regioni. Si tratta di Valle d’Aosta, Piemonte, nei restanti settori della Lombardia, in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e parte dell’Umbria.