Ondata di calore in arrivo, tra le 10 città con allerta arancione c'è Ancona

Fine settimana bollente questo ultimo di primavera, caratterizzato dalla prima ondata di calore, particolarmente precoce rispetto ad anni record come il 2003, il 2017 e il 2019 quando arrivarono a fine giugno. Da oggi caldo ovunque con le temperature che domani potrebbero toccare i 36 gradi. Questi i dati del bollettino del ministero della Salute, che minora 27 città, con quattro indicatori di rischio: 0 (bollino verde), 1 (bollino giallo), 2 (bollino arancione), 3 (bollino rosso).

Per la giornata di sabato 19 giugno bollino arancione per sei città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domenica bollino rosso per la città di Brescia e arancione per Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Verona. "Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione", ricorda il ministero.